Самуэльссон: «Я заставил молчать тех, кто сомневался во мне»

Олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон прокомментировал первые этапы Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

«Я не считаю чем-то особенным результаты в нынешнем сезоне. Я заставил молчать тех, кто сомневался во мне, и очень доволен. Мне все еще 23 года, впереди самые важные части карьеры. Чего жду от гонок в Хохфильцене? Стабильности на рубежах в первую очередь», — цитирует Самуэльссона Exspressen.

После двух этапов Самуэльссон находится на втором месте в общем зачете Кубка мира (175 очков). Лидирует норвежец Йоханнес Бе, у которого 210 баллов.

Третий этап Кубка мира стартует сегодня двумя спринтерскими гонками. Мужчины выйдут на старт в 16.30 (мск).