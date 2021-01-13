Самуэльссон считает, что Большунову стоит попробовать себя в биатлоне

Шведский биатлонист Себастья Самуэльссон считает, что российский лыжник Александр Большунов может перейти в биатлон.

«Большунов в биатлоне? Мне кажется, это хорошая идея. Ему стоит изменить спорт и попытаться посоревноваться с лучшими биатлонистами планеты», — сказал швед в интервью Expressen.

На прошлой неделе российский лыжник во второй раз кряду выиграл многодневку «Тур де Ски», «привезя» соперникам больше трех минут в общем зачете. На вопросы журналистов, может ли он перейти в биатлон, Большунов ответил, что пока не думал об этом, для начала нужно добиться всего в лыжных гонках.

Александр Большунов — трижды серебряный призер ОИ-2018.