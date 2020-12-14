Самуэльссон рассказал о переживаниях после победной эстафеты

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подвел итоги мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Я очень постарался хорошо отстрелять лежку и потом неплохо держался. Подумал, что самой большой глупостью было бы бежать спокойно и дать Йоханнесу идти в своем темпе. Я попытался создать небольшое давление, но, к сожалению, промахнулся. Руки дрожали, когда я возился с доппатроном. Чем больше нервничал, тем дольше возился», — цитирует Самуэльссона TV2.

Четвертый этап Кубка мира пройдет также в Хохфильцене, начиная с 17 декабря.