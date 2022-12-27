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Сегодня, 12:15

Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси из-за простуды

Алина Савинова
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сообщил, что не смог тренироваться после этапа Кубка мира в Анси из-за проблем со здоровьем.

«Я простудился, но при этом у меня было достаточно сил. Кашель все еще не прошел, поэтому я не тренировался с тех пор, как мы вернулись домой. Надеюсь, что смогу приступить к тренировкам уже завтра», — приводит SVT Sport слова Самуэльссона.

В масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция) швед занял 30-е место.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января.

Источник: https://www.svt.se/sport/skidskytte/samuelsson-forkyld-efter-att-ha-tavlat-sjuk-inte-kunnat-trana
Биатлон
Себастьян Самуэльссон
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