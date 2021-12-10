Самуэльссон лидирует в спринтерском зачете Кубка мира, Латыпов поднялся на 4-е место, Логинов — на 6-е
Швед Себастьян Самуэльссон сохранил лидерство в спринтерском зачете Кубка мира после гонки в Хохфильцене (Австрия).
На счету Самуэльссона, показавшего 14-й результат, 147 очков. Вторую строчку занимает француз Эмильян Жаклен (135 очков), третьим идет норвежец Ветле Кристиансен (119).
Россиянин Эдуард Латыпов, занявший 10-е место по итогам гонки в Хохфильцене, поднялся на 4-е место в спринтерском зачете с 104 очками. Еще один представитель России, Александр Логинов, финишировавший с 4-м результатом, вышел на 6-е место с 102 очками. Оба спортсмена опередили норвежца Йоханнеса Бе, опустившегося на 8-ю строчку в зачете.
Кубок мира
Спринтерский зачет (мужчины)
1 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 147 (+27)
2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 135 (+38)
3 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 119 (+25)
4 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 104 (+31)
5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 103 (+40)
6 (7). Александр Логинов (Россия) — 102 (+43)
35 (46). Карим Халили (Россия) — 24 (+16)
44 (37). Даниил Серохвостов (Россия) — 18 (0)
49 (43). Александр Поварницын (Россия) — 13 (0)
58 (51). Василий Томшин (Россия) — 2 (0)
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