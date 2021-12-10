Швед Себастьян Самуэльссон сохранил лидерство в спринтерском зачете Кубка мира после гонки в Хохфильцене (Австрия).

На счету Самуэльссона, показавшего 14-й результат, 147 очков. Вторую строчку занимает француз Эмильян Жаклен (135 очков), третьим идет норвежец Ветле Кристиансен (119).

Россиянин Эдуард Латыпов, занявший 10-е место по итогам гонки в Хохфильцене, поднялся на 4-е место в спринтерском зачете с 104 очками. Еще один представитель России, Александр Логинов, финишировавший с 4-м результатом, вышел на 6-е место с 102 очками. Оба спортсмена опередили норвежца Йоханнеса Бе, опустившегося на 8-ю строчку в зачете.

Кубок мира

Спринтерский зачет (мужчины)

1 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 147 (+27)

2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 135 (+38)

3 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 119 (+25)

4 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 104 (+31)

5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 103 (+40)

6 (7). Александр Логинов (Россия) — 102 (+43)

35 (46). Карим Халили (Россия) — 24 (+16)

44 (37). Даниил Серохвостов (Россия) — 18 (0)

49 (43). Александр Поварницын (Россия) — 13 (0)

58 (51). Василий Томшин (Россия) — 2 (0)