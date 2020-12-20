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Ройселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Казакевич — 24-я

17:02
Марта Ольсбу Ройселанн. Фото Instagram
Марта Ольсбу Ройселанн. Фото Instagram
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Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, лидер общего зачета Кубка мира, выиграла масс-старт на этапе КМ в Хохфильцене. Она быстрее всех прошла дистанцию в 12,5 километра, допустив на четырех огневых рубежах только один промах.

Второй к финишу пришла норвежка Тириль Экхофф. Третий результат показала итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Ирина Казакевич показала лишь 24-й результат. Она отстала от лидера почти на три минуты, допустив пять промахов на рубежах.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.05,4 (1 шт. круг)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 14,0 (1)
3. Доротея Вирер (Италия) — 26,9 (1)
4. Маркета Давидова (Чехия) — 33,0 (1)
5. Дениза Херманн (Германия) — 36,6 (2)
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 42,4 (2)
24. Ирина Казакевич (Россия) — 2.52,7 (5)

Кубок мира по биатлону

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