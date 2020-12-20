Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, лидер общего зачета Кубка мира, выиграла масс-старт на этапе КМ в Хохфильцене. Она быстрее всех прошла дистанцию в 12,5 километра, допустив на четырех огневых рубежах только один промах.

Второй к финишу пришла норвежка Тириль Экхофф. Третий результат показала итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Ирина Казакевич показала лишь 24-й результат. Она отстала от лидера почти на три минуты, допустив пять промахов на рубежах.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.05,4 (1 шт. круг)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 14,0 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) — 26,9 (1)

4. Маркета Давидова (Чехия) — 33,0 (1)

5. Дениза Херманн (Германия) — 36,6 (2)

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 42,4 (2)

24. Ирина Казакевич (Россия) — 2.52,7 (5)