Ройселанн упрочила лидерство в общем зачете

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялся женский масс-старт. Победу в гонке одержала норвежка Марта Ройселлан. Она упрочила свое лидерство в общем зачете.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 415 (+60)

2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 378 (+27)

3 (5). Тирил Экхофф (Норвегия) — 346 (+54)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 334 (+38)

5 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 326 (+21)

6 (7). Доротея Вирер (Италия) — 304 (+48)

26 (24). Ирина Казакевич (Россия) — 125 (+14)

32 (31). Светлана Миронова (Россия) — 83 (0)

34 (34). Ульяна Кайшева (Россия) — 78 (0)

35 (35). Евгения Павлова (Россия) — 73 (0)

54 (54). Лариса Куклина (Россия) — 28 (0)

55 (55). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

62 (62). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

65 (65). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)