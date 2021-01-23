Ройселанн сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Миронова поднялась на одну строчку

Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира после женского масс-старта на этапе в Антхольце (Италия). Спортсменка заняла 7-е место в гонке.

Россиянка Светлана Миронова, занявшая 6-е место в масс-старте, набрала 38 очков и поднялась с 19-й на 18-ю строчку в зачете.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 625 (+36)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 617 (+34)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 616 (+54)

4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 509 (+24)

5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 490 (+43)

6 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 490 (+48)

18 (19). Светлана Миронова (Россия) — 276 (+38)

25 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 213 (+18)

28 (29). Евгения Павлова (Россия) — 189 (+30)

33 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (0)

62 (62). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

67 (67). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

69 (69). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)