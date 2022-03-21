Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 19:11

Ройселанн ответила на вопрос о продолжении карьеры

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн поделилась мнением о продолжении карьеры.

«Я переполнена эмоциями, поэтому пока просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Затем я сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше. Мне нужно восстановиться ментально. Сейчас хочется просто расслабиться, лежать на диване и есть сладкое», — приводит слова Ройселанн TV2.

По итогам сезона-2021/22 Ройселанн стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону. Это ее первый «Большой хрустальный глобус» в карьере.

Источник: https://www.tv2.no/sport/14658661/
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мазе продлил контракт со сборной Норвегии по биатлону до 2026 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости