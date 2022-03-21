Ройселанн ответила на вопрос о продолжении карьеры

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн поделилась мнением о продолжении карьеры.

«Я переполнена эмоциями, поэтому пока просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Затем я сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше. Мне нужно восстановиться ментально. Сейчас хочется просто расслабиться, лежать на диване и есть сладкое», — приводит слова Ройселанн TV2.

По итогам сезона-2021/22 Ройселанн стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону. Это ее первый «Большой хрустальный глобус» в карьере.