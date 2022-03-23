Ройселанн и Андерсен сдали положительные тесты на коронавирус после этапа Кубка мира в Холменколлене

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн сдала положительный тест на коронавирус после этапа Кубка мира в Холменколлене.

Как сообщает NRK, положительный результат теста у еще одного норвежца — Филипа Андерсена. У спортсменов легкие симптомы болезни.

Кроме них, коронавирус выявлен у двух представителей персонала норвежской команды.

Этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) завершился 20 марта. По итогам прошедщего сезона Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус».