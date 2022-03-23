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Сегодня, 15:56

Ройселанн и Андерсен сдали положительные тесты на коронавирус после этапа Кубка мира в Холменколлене

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн сдала положительный тест на коронавирус после этапа Кубка мира в Холменколлене.

Как сообщает NRK, положительный результат теста у еще одного норвежца — Филипа Андерсена. У спортсменов легкие симптомы болезни.

Кроме них, коронавирус выявлен у двух представителей персонала норвежской команды.

Этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) завершился 20 марта. По итогам прошедщего сезона Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус».

Источник: https://www.nrk.no/sport/roiseland-koronasmittet-etter-holmenkollen-1.15904752
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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