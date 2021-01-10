Российские биатлонисты остались на пятом месте в Кубке наций

Мужская и женская сборные России по биатлону продолжают занимать пятые места в Кубке наций. Сегодня на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе россияне одержали победу в смешанной эстафете.

В мужском зачете продолжает лидировать Норвегия, у которой 3 690 очков. На втором месте Швеция с 3 183 очками, третья — Германия (3 144). У российской команды 3 000 очков.

В женском зачете на первом месте Швеция с 3 359 очками, дальше идут норвежки (3 354 очка) и француженки (3 268 очков). У российской команды 2 946 очков.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 3690 (+195)

2 (2). Швеция — 3183 (+95)

3 (3). Германия — 3144 (+155)

4 (4). Франция — 3140 (+180)

5 (5). Россия — 3000 (+210)

6 (6). Австрия — 2751 (+105)

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 3359 (+95)

2 (2). Норвегия — 3354 (+195)

3 (3). Франция — 3268 (+180)

4 (4). Германия — 3119 (+155)

5 (5). Россия — 2946 (+210)

6 (7). Белоруссия — 2770 (+165)