Российские биатлонисты избежали карантина после возвращения из Финляндии
Биатлонисты сборной России избежали карантина после возвращения из финского Контиолахти, где в минувшие выходные прошел заключительный в сезоне этап Кубка мира, сообщает ТАСС.
Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился досрочно, в субботу. Воскресные гонки были отменены, соревнования по причине угрозы распространения коронавируса прошли без зрителей.
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе. В понедельник стало известно, что Финляндия начала подготовку к закрытию границ.
На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек.
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