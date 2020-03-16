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Российские биатлонисты избежали карантина после возвращения из Финляндии

20:40
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Биатлонисты сборной России избежали карантина после возвращения из финского Контиолахти, где в минувшие выходные прошел заключительный в сезоне этап Кубка мира, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился досрочно, в субботу. Воскресные гонки были отменены, соревнования по причине угрозы распространения коронавируса прошли без зрителей.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе. В понедельник стало известно, что Финляндия начала подготовку к закрытию границ.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7996253

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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