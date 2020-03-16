Российские биатлонисты избежали карантина после возвращения из Финляндии

Биатлонисты сборной России избежали карантина после возвращения из финского Контиолахти, где в минувшие выходные прошел заключительный в сезоне этап Кубка мира, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился досрочно, в субботу. Воскресные гонки были отменены, соревнования по причине угрозы распространения коронавируса прошли без зрителей.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе. В понедельник стало известно, что Финляндия начала подготовку к закрытию границ.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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