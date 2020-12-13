Российская команда сохранила пятое место в зачете Кубка наций
17:38
Мужская сборная России закончила на четвертом месте эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцине. Российская команда сохранила пятое место в общем зачете Кубка наций.
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 114 (+54)
2 (2). Швеция — 114 (+60)
3 (3). Германия — 96 (+48)
4 (4). Россия — 86 (+43)
5 (7). Чехия — 76 (+40)
6 (5). Италия — 74 (+34)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 2571 (+390)
2 (3). Швеция — 2320 (+420)
3 (2). Германия — 2297 (+360)
4 (4). Франция — 2164 (+290)
5 (5). Россия — 2050 (+330)
6 (6). Австрия — 1931 (+270)
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