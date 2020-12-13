Российская команда сохранила пятое место в зачете Кубка наций

Мужская сборная России закончила на четвертом месте эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцине. Российская команда сохранила пятое место в общем зачете Кубка наций.

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 114 (+54)

2 (2). Швеция — 114 (+60)

3 (3). Германия — 96 (+48)

4 (4). Россия — 86 (+43)

5 (7). Чехия — 76 (+40)

6 (5). Италия — 74 (+34)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 2571 (+390)

2 (3). Швеция — 2320 (+420)

3 (2). Германия — 2297 (+360)

4 (4). Франция — 2164 (+290)

5 (5). Россия — 2050 (+330)

6 (6). Австрия — 1931 (+270)