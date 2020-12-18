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Россиянки закрепились на пятом месте в Кубке наций, лидирует Швеция

18:18
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Женская сборная России осталась на пятом месте с зачете Кубка наций после спринта в Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

У россиянок 2 351 балл на данный момент, что позволяет иметь преимущество над Австрией в 67 очков. Лидирует шведская сборная, у которой 2 871 очко.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 2871 (+412)
2 (3). Норвегия — 2745 (+462)
3 (2). Франция — 2682 (+377)
4 (4). Германия — 2603 (+389)
5 (5). Россия — 2351 (+348)
6 (6). Австрия — 2284 (+329)

Кубок мира по биатлону

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