Россия заняла второе место в мужской эстафете в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии.

Первое место в этой гонке заняли Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат. Победители опередили ближайших преследователей на одну минуту и 21,7 секунды.

Сборная России заняла второе место. За российскую команду выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Третьей стала сборная Норвегии. За норвежцев выступали Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе).

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат) — 01:12.28,1 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание 01.21,7 (0+8)

3. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01.33,2 (3+9)

4. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 02.13,2 (0+8)

5. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 02.14,7 (4+9)

6. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер) — 02.17,0 (0+5)