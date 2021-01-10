Россия выиграла эстафету. Губерниев не сдерживал эмоций

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонисты прервали серию из 43 гонок подряд без попадания на пьедестал почета. На финишном отрезке Эдуард Латыпов обошел сначала француза Кантена Фийона Майе, а потом норвежца Штурла Легрейда.

«Латыпов обходит Легрейда! Неужели? Эдик, давай! Мы выходим в лидеры! Латыпов! Мы победили сегодня! Снова Оберхоф наш, это победа, страна! Это по-бе-да! Браво, Россия! Это биатлонная победа! Кто там не верил в нашу сборную? Молодцы девчонки, как вытаскивала Миронова, какова Кайшева на последнем круге! Каков Логинов, каков Латыпов против Кентена, против Легрейда! Получите, соперники! Это оплеуха, это победа! Браво! Российский биатлон жив, что подтвердила сегодня наша сборная», — не скрывал эмоций в прямом эфире «Матч ТВ» Губерниев.

«Невероятная Россия, невероятная победа! Какой же Латыпов! На последнем этапе разобраться с норвежцем и французом! Запомните это ощущение. Российский биатлон сегодня выигрывает! И 100 тысяч от канала «Матч ТВ» и программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» — нашей биатлонной четверке. Я опять хватаюсь за сердце, с Оберхофом связаны самые яркие эмоции. Я здесь в первый раз был 17 лет назад, тут каждый раз творится что-то невероятное! Посмотрите этот финиш! «Легрейд, где ты? Легрейд, ау!», — прокричал Латыпов. Эдуард — знай наших! Какой же ты молодец, чертяка! Скажут нам, что мы — боги, скажут — молодцы, черти! Это российская победа в Оберхофе!» — сказал также комментатор.

В составе сборной России смешанную эстафету провели Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Российская команда опередила финишировавшую второй Норвегию на 0,7 секунды и ставшую третьей Францию на 12,1 секунды.