Россия прервала черную серию из 43 гонок без медалей в Кубке мира

Сборная России по биатлону прервала серию из 43 гонок подряд без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира.

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В гонке участвовали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В последний раз до этого российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля 2020 года в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.