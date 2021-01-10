Россия прервала черную серию из 43 гонок без медалей в Кубке мира
14:39
Сборная России по биатлону прервала серию из 43 гонок подряд без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира.
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В гонке участвовали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
В последний раз до этого российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля 2020 года в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.
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