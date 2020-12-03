Россия осталась на пятом месте в зачете Кубка наций, лидирует Норвегия
17:09
Сборная России осталась на пятом месте в общем зачете Кубка наций после спринта на 2-м этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу в гонке одержал Тарьей Бе, лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев с 33-м временем.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 1322 (+448)
2 (3). Германия — 1188 (+413)
3 (2). Франция — 1184 (+379)
4 (4). Швеция — 1122 (+370)
5 (5). Россия — 1037 (+310)
6 (6). Чехия — 1021 (+318)
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