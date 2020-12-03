Россия осталась на пятом месте в зачете Кубка наций, лидирует Норвегия

Сборная России осталась на пятом месте в общем зачете Кубка наций после спринта на 2-м этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу в гонке одержал Тарьей Бе, лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев с 33-м временем.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 1322 (+448)

2 (3). Германия — 1188 (+413)

3 (2). Франция — 1184 (+379)

4 (4). Швеция — 1122 (+370)

5 (5). Россия — 1037 (+310)

6 (6). Чехия — 1021 (+318)