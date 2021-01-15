Россия осталась на пятом месте в мужском зачете Кубка наций
18:27
Сборная России после четвертого места в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе осталась пятой в общем зачете Кубка наций. У российской команды 3 822 очков.
В общем зачете продолжают лидировать норвежцы, ставшие сегодня вторыми. У скандинавов 4 614 очков. После победы в эстафете вторыми стали французы — 4 146 очков, третьи — немцы (4 040 очков).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 4614 (+390)
2 (4). Франция — 4146 (+420)
3 (3). Германия — 4040 (+310)
4 (2). Швеция — 4021 (+270)
5 (5). Россия — 3822 (+330)
6 (6). Австрия — 3377 (+170)
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