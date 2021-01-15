Россия осталась на пятом месте в мужском зачете Кубка наций

Сборная России после четвертого места в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе осталась пятой в общем зачете Кубка наций. У российской команды 3 822 очков.

В общем зачете продолжают лидировать норвежцы, ставшие сегодня вторыми. У скандинавов 4 614 очков. После победы в эстафете вторыми стали французы — 4 146 очков, третьи — немцы (4 040 очков).

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 4614 (+390)

2 (4). Франция — 4146 (+420)

3 (3). Германия — 4040 (+310)

4 (2). Швеция — 4021 (+270)

5 (5). Россия — 3822 (+330)

6 (6). Австрия — 3377 (+170)