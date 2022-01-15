Россия догнала Норвегию в зачете эстафет Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге.

Второе место заняла сборная Германии, третье — биатлонисты из Белоруссии.

Эта победа позволила России сравняться с Норвегией в зачете эстафет Кубка мира.

Биатлон

Кубок мира

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 156 (+36)

2 (3). Россия — 156 (+60)

3 (2). Франция — 148 (+40)

4 (4). Германия — 140 (+54)

5 (5). Белоруссия — 124 (+48)

6 (6). Украина — 114 (+38)