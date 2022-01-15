Россия догнала Норвегию в зачете эстафет Кубка мира по биатлону
Российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге.
Второе место заняла сборная Германии, третье — биатлонисты из Белоруссии.
Эта победа позволила России сравняться с Норвегией в зачете эстафет Кубка мира.
Биатлон
Кубок мира
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 156 (+36)
2 (3). Россия — 156 (+60)
3 (2). Франция — 148 (+40)
4 (4). Германия — 140 (+54)
5 (5). Белоруссия — 124 (+48)
6 (6). Украина — 114 (+38)
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