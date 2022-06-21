Результаты на чемпионате мира по биатлону не будут идти в общий зачет Кубка мира

В систему подсчета очков Кубка мира по биатлону внесли радикальную поправку, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионаты мира с сезона-2022/23 больше не будут включаться в общий зачет Кубка мира.

IBU принял соответствующее решение для того, чтобы сделать чемпионат мира «самостоятельным флагманским турниром».

Также в общем зачете Кубка мира больше не будет пропущенных результатов, ранее в индивидуальном зачете у биатлонистов вычитались два худших результата в сезоне. Система начисления очков в зачеты будет скорректирована таким образом, чтобы спортсмены, вынужденные пропустить гонку из-за болезни, не потеряли возможность бороться за «Хрустальные глобусы».

IBU планирует скорректировать призовые фонды Кубка мира и Кубка IBU, чтобы на первом этапе до 2024 года расширить количество получателей, а на втором этапе с 2024 по 2026 год увеличить сумму призовых за высокие результаты.