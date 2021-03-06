Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов стал 10-м
18:41
Француз Симон Дестье стал победителем мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон. Бронзу завоевал немец Арнд Пайффер.
Лушим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он показал десятый результат.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0 шт. кругов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 2,4 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)
10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)
16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)
23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)
34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)
37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)
65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)
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