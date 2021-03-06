Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов стал 10-м

Француз Симон Дестье стал победителем мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон. Бронзу завоевал немец Арнд Пайффер.

Лушим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он показал десятый результат.

Биатлон

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0 шт. кругов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 2,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)

16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)

23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)

34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)

37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)

65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)