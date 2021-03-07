Братья Бе стали первыми в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, Логинов — 19-й
Норвежец Тарьей Бе стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Вторым стал его брат — Йоханнес.
Третьим к финишу пришел француз Симон Дестье.
Россиянин Александр Логинов занял 19-е место.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Тарьей Бе (Норвегия) — 28.17,3 (1 шт. круг)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 8,2 (2)
3. Симон Дестье (Франция) — 11,5 (2)
4. Яков Фак (Словения) — 12,8 (0)
5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,4 (2)
6. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 13,5 (2)
19. Александр Логинов (Россия) — 1.36,4 (3)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.55,2 (4)
24. Матвей Елисеев (Россия) — 1.57,3 (2)
36. Карим Халили (Россия) — 2.26,7 (3)
46. Евгений Гараничев (Россия) — 3.20,3 (4)
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