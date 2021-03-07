Норвежец Тарьей Бе стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Вторым стал его брат — Йоханнес.

Третьим к финишу пришел француз Симон Дестье.

Россиянин Александр Логинов занял 19-е место.

Биатлон

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 28.17,3 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 8,2 (2)

3. Симон Дестье (Франция) — 11,5 (2)

4. Яков Фак (Словения) — 12,8 (0)

5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,4 (2)

6. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 13,5 (2)

19. Александр Логинов (Россия) — 1.36,4 (3)

23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.55,2 (4)

24. Матвей Елисеев (Россия) — 1.57,3 (2)

36. Карим Халили (Россия) — 2.26,7 (3)

46. Евгений Гараничев (Россия) — 3.20,3 (4)