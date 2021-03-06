Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Чехии. Победу держала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место

«Не войти в десятку у нас по биатлону — это нормально. По биатлону у нас такая яма глубокая! Никак мы из нее не выкарабкаемся. Тренеры ничего не говорят, а в эстафете они неправильно расстановку поставили поэтапатно. Шашилов говорит, что надо пробовать… А что пробовать? Кайшева на последнем этапе гораздо лучше справляется, чем Миронова. А Миронова — это Шашиловская, ему, наверное, подручней было ее последней прокатать.

Быть восьмыми в эстафете — это очень далеко. А от личных мы ничего не ждем, проигрыш по сезону очень большой. Не понимаю, что происходит у нас в команде. Мы каждый раз надеемся, что будут лучше результаты, но никак не получается. А тренеры не могут объяснить причины», — сказала Резцова «СЭ»

(Данил Алешин)