Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты женского и мужского пасьюта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

По результатам женской гонки преследования: Ульяна Кайшева — восьмая, Лариса Куклина — десятая. Лучший результат у мужчин показал Евгений Гараничев, который занял 12-е место.

«Хочу сказать, что подобные результаты — это лучшее, что у нас есть, — сообщила Резцова «СЭ». — Женщины попали в десятку, Гараничев близко к ней. Можем лучше? Нет, не знаю, но на сегодняшний день неплохо. Просто, было гораздо хуже. Хотелось бы результаты повыше, конечно. Потеряли квоту? Все говорят, квота, нам нужна квота и так далее. Нет! Все, что мы имеем на данный момент — слава Богу. Спортсменок стало меньше, надо работать, причем много. Стало лучше, чем было раньше».

Резцова также предположила, какие будут результаты в масс-стартах.

«За медали бороться сложно. Я думаю, что мы будем максимум седьмыми. Залезть на подиум? Очень трудно, но это мое мнение», — добавила Резцова.

Женский масс-старт пройдет завтра, 21 марта, начало — в 15.00 по московскому времени. Мужской масс-старт пройдет в тот же день, начало — 17:30 (мск).

(Артем Бухаев)