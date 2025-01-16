Жанмонно выиграла индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону
Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 35,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Серебряным призером гонки стала Франциска Пройс из Германии (+35,7 секунды; 1 промах). Тройку замкнула представительница Швейцарии Эми Басерга (+43,1; 0).
Пятый этап Кубка мира по биатлону проходит с 15 по 19 января.
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