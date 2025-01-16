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Сегодня, 17:58

Жанмонно выиграла индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 35,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Серебряным призером гонки стала Франциска Пройс из Германии (+35,7 секунды; 1 промах). Тройку замкнула представительница Швейцарии Эми Басерга (+43,1; 0).

Пятый этап Кубка мира по биатлону проходит с 15 по 19 января.

Биатлон
Лу Жанмонно
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