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Сегодня, 16:04

Йоханнес Бе стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Алина Савинова
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Итальянец не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут 21,8 секунды.

Серебро завоевал норвежец Стурла Легрейд, отстав от лидера на 6,3 секунды. На его счету один промах. Бронзовым призером гонки с общего старта стал еще один представитель Норвегии, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе (+11,4; 2 промаха).

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап, Рупольдинг (Германия)

Масс-старт. Мужчины, топ-6

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 36.21,8 (0)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — 6,3 (1)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) — 11,4 (2)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 17,6 (1)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) — 28,0 (1)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 39,7 (3

Биатлон
Йоханнес Бе
Томмазо Джакомель
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