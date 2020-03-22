Привалов призывает к революции в российском биатлоне

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов призывает к революционным изменениям в российском биатлоне. В сезоне-2019/20 россияне не одержали ни одной победы на этапах Кубков мира и установили антирекорд по количеству гонок без попадания в призы.

— Есть много серьезных вопросов. Чтобы перестроиться в работе, надо все вдумчиво проанализировать, сделать определенные выводы, — цитирует ТАСС Привалова. — Исходя из этих выводов менять и тренеров, и, при необходимости, руководство. В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Просто-напросто стыдно, что наш вид спорта с ведущих позиций опустился ниже плинтуса.

Призывая к изменениям, я не говорю лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчеве, а о том, что есть серьезные проблемы во всем. Команду опустили на такой низкий уровень, что точечными решениями проблему уже не решить. По одной только методике подготовки вопросов очень много.

Я не могу сказать, смогут ли тренеры перестроиться в этой работе, но разобраться в этом надо. Надо искать тех, кто сможет подумать головой. Это очень важно.

Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие единства в коллективе среди тренеров. Когда мы работали, у нас был дружный коллектив, его даже можно было назвать семьей. Мы работали на взаимоуважении друг к другу, а сейчас этого нет.