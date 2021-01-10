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Президент СБР рассказал о медальном плане на чемпионат мира по биатлону

16:12
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о медальном плане на чемпионат мира для российской команды.

«Медальный план? Сложно так сразу сказать, его глобально нет. Наша главная цель — биться за медали в каждой гонке», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля.

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