Президент СБР рассказал о медальном плане на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о медальном плане на чемпионат мира для российской команды.

«Медальный план? Сложно так сразу сказать, его глобально нет. Наша главная цель — биться за медали в каждой гонке», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля.