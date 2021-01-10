Президент СБР рассказал о медальном плане на чемпионат мира по биатлону
16:12
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о медальном плане на чемпионат мира для российской команды.
«Медальный план? Сложно так сразу сказать, его глобально нет. Наша главная цель — биться за медали в каждой гонке», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля.
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