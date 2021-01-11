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Представитель сборной Германии по биатлону оштрафован за нарушение протокола безопасности

16:25
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Международный союз биатлонистов по итогам пятого этапа Кубка мира в Оберхофе оштрафовал одного из представителей сборной Германии за нарушение коронавирусного протокола безопасности, сообщает пресс-служба IBU.

Сумма штрафа не сообщается. Также не сообщается, на кого именно из сборной Германии был наложен денежный штраф.

Шестой этап Кубка мира также пройдет в немецком Оберхофе с 13 по 17 января.

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