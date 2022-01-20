Поварницын сошел с индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Александр Поварницын не завершил индивидуальную гонку на этапе Кубке мира в Антхольце.

Спортсмен допустил 5 промахов на первой стрельбе, 2 — на второй и один — на третьей. После этого россиянин сошел с гонки.

Ранее Поварницын вошел в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.

Победу в индивидуальной гонке одержал россиянин Антон Бабиков. Он показал результат 49 минут и 46,8 секунды и ни разу не промахнулся.