Поварницын сошел с индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце
Российский биатлонист Александр Поварницын не завершил индивидуальную гонку на этапе Кубке мира в Антхольце.
Спортсмен допустил 5 промахов на первой стрельбе, 2 — на второй и один — на третьей. После этого россиянин сошел с гонки.
Ранее Поварницын вошел в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.
Победу в индивидуальной гонке одержал россиянин Антон Бабиков. Он показал результат 49 минут и 46,8 секунды и ни разу не промахнулся.
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