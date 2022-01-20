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Сегодня, 17:39

Поварницын сошел с индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский биатлонист Александр Поварницын не завершил индивидуальную гонку на этапе Кубке мира в Антхольце.

Спортсмен допустил 5 промахов на первой стрельбе, 2 — на второй и один — на третьей. После этого россиянин сошел с гонки.

Ранее Поварницын вошел в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.

Победу в индивидуальной гонке одержал россиянин Антон Бабиков. Он показал результат 49 минут и 46,8 секунды и ни разу не промахнулся.

Источник: https://www.sport-express.ru/biathlon/kubok-mira/online/kubok-mira-po-biatlonu-v-v-antholc-anterselve-muzhskaya-individualnaya-gonka-onlayn-protokol-i-translyaciya-gonki-20-yanvarya-2022-goda-1881343/
Биатлон
Александр Поварницын
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