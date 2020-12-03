Польховский рассказал, когда будет объявлен состав сборной России на женскую эстафету
19:55
Главный тренер сборной России Валерий Польховский сказал, что состав женской команды на эстафету будет известен в пятницу вечером.
«Уже второй этап Кубка мира показывает, что девочки набирают скорость. Будем бороться за более высокие места. Со стрельбой не все могут справиться, но будем работать. Что касается состава на эстафету, завтра примем решение до 17.00», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».
Женская эстафета на втором этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет в субботу, 5 декабря. Начало — в 17.15 (мск).
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