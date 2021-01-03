Польховский рассказал, что российские биатлонистки переболели коронавирусом почти в полном составе

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о ситуации с коронавирусом в национальной команде.

«Все тесты были отрицательными у Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а женская команда болела коронавирусом практически в полном составе. Оправдываться этим мы точно не будем. В протоколе нет строчки — переболел ковидом, зато есть строка итоговый результат. Это насчёт того, сильно ли ударила болезнь по результатам. Но по состоянию спортсменов ударила сильно.



Например, Антон Бабиков перенёс заболевание в лёгкой форме, но так и не сумел вернуться в то состояние, в котором был во время отборочных стартов в Ханты-Мансийске. Он был в очень хорошем состоянии, тренерский штаб рассматривал его в качестве одного из лидеров, но... С момента его заболевания прошёл месяц, и Антон не смог прийти в себя. Я понимаю норвежских, финских и шведских лыжников, которые пропустили этапы Кубка мира.



Жизнь покажет, правы они были или нет, но заболевание очень серьёзное, влияние его на организм досконально не изучено. Торопиться не нужно — необходимо в будущее смотреть. Прежде всего, спортсменам необходимо выздороветь, а потом уже выходить на определённые нагрузки», — приводит пресс-служба СБР слова Польховского.

Сборная России ни разу не попадала на подиум в гонках Кубка мира сезона-2020/21. 20 декабря 2020 года команда установила личный антирекорд по количеству гонок без попадания в тройку лучших подряд (39). В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).