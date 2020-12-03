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Польховский прокомментировал провальное выступление мужчин в спринте в Контиолахти

20:07
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление мужчин в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место.

«Это антирекорд, который я на своей памяти не помню. Сделаем выводы определенные. Не удалось еще встретиться с ребятами, готовились к женской гонке. Но видно, что ребята не справились со стрельбой. Логинов столько промахов обычно не делает, то же Эдик Латыпов — хороший ход, но четыре промаха», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

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