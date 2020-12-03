Польховский прокомментировал провальное выступление мужчин в спринте в Контиолахти

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление мужчин в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место.

«Это антирекорд, который я на своей памяти не помню. Сделаем выводы определенные. Не удалось еще встретиться с ребятами, готовились к женской гонке. Но видно, что ребята не справились со стрельбой. Логинов столько промахов обычно не делает, то же Эдик Латыпов — хороший ход, но четыре промаха», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».