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Польховский подвел итоги женского спринта в Хохфильцене

17:36
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о женском спринте в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

«Гонка сложилась по-разному, что тут сказать. Отметил бы выступление Гореевой. Она на старте сломала палку, потом пришлось еще раз ей менять инвентарь. Да, секунд пять-семь она из-за этого потеряла. В общем ее выступлением я доволен, ждем от нее хороших результатов», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гореева финишировала 24-й в спринте с кругом штрафа.

Кубок мира по биатлону

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