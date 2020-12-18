Польховский подвел итоги женского спринта в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о женском спринте в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

«Гонка сложилась по-разному, что тут сказать. Отметил бы выступление Гореевой. Она на старте сломала палку, потом пришлось еще раз ей менять инвентарь. Да, секунд пять-семь она из-за этого потеряла. В общем ее выступлением я доволен, ждем от нее хороших результатов», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гореева финишировала 24-й в спринте с кругом штрафа.