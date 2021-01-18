Польховский объяснил возвращение Акимовой в основную сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил возвращение Татьяны Акимовой на этапы Кубка мира.

«Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.

Кроме того, тренер добавил, что Карим Халили также продолжит выступления на Кубке IBU, и тренерский штаб следит за всеми молодыми спортсменами, которые могут усилить основную сборную.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в Антхольц-Антерсельве (Италия). В программе этапа индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.