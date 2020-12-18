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Польховский объяснил ошибки россиянок в спринте в Хохфильцене

17:41
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступления Ульяны Кайшевой и Светланы Мироновой в спринте в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

«Миронова — очень опытная биатлонистка, мне сложно объяснить природу ее ошибок. Так нельзя просто ошибаться. То же самое касается и Кайшевой. Физически спортсменки были готовы хорошо, перед гонкой никто не жаловался ни на что. Вот закончится этап, соберемся тренерским штабом, будем принимать решения», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Анастасия Гореева пришла к финишу 24-й, Татьяна Акимова, вернувшеяся после двухлетней паузы, пришла к финишу 33-й, а Светлана Миронова — 39-й. Ульяна Кайшева очков не набрала с 48-м временем, Ирина Казакевич и вовсе не попала в пасьют, показав 61-й результат.

Кубок мира по биатлону

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