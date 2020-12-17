Польховский дал оценку выступления Логинова в спринте в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступления Александра Логинова в спринте в Хохфильцене. Логинов занял 17-е место с двумя кругами штрафа.

«Да, Логинов один из лидеров команды. Мы видим, что ход у него улучшается, но с двумя кругами штрафа сложно бороться за высокие места. Посмотрим, в субботу пасьют, будем следить за его выступлениями», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».