Польховский дал оценку выступления Логинова в спринте в Хохфильцене
17:43
Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступления Александра Логинова в спринте в Хохфильцене. Логинов занял 17-е место с двумя кругами штрафа.
«Да, Логинов один из лидеров команды. Мы видим, что ход у него улучшается, но с двумя кругами штрафа сложно бороться за высокие места. Посмотрим, в субботу пасьют, будем следить за его выступлениями», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».
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