Пайффер выиграл масс-старт в Хохфильцене, Логинов — 10-й
Арнд Пайффер выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Немец прошел дистанцию без промахов, и на последнем круге обогнал Мартина Понсилуому, который зашел на круг штрафа. Третьим, уступив девять секунд, стал Тарьей Бе. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, приехавший десятым с двумя кругами штрафа. Россиянин уступил лидеру 33 секунды.
Матвей Елисеев с тремя кругами штрафа финишировал 20-м, сразу за ним Евгений Гараничев, который допустил одну ошибку на рубеже. Эдуард Латыпов с тремя кругами штрафа пришел к финишу 23-м.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира. Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 шт. кругов)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)
4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)
5. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,4 (2)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)
...10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)
...20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)
...21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)
...23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю