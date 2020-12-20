Арнд Пайффер выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Немец прошел дистанцию без промахов, и на последнем круге обогнал Мартина Понсилуому, который зашел на круг штрафа. Третьим, уступив девять секунд, стал Тарьей Бе. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, приехавший десятым с двумя кругами штрафа. Россиянин уступил лидеру 33 секунды.

Матвей Елисеев с тремя кругами штрафа финишировал 20-м, сразу за ним Евгений Гараничев, который допустил одну ошибку на рубеже. Эдуард Латыпов с тремя кругами штрафа пришел к финишу 23-м.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира. Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 шт. кругов)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)

4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)

5. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,4 (2)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)

...10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)

...20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)

...21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)

...23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3)