Павлова зашла на два круга штрафа в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе

Российская биатлонистка Евгения Павлова на втором огневом рубеже первого этапа смешанной эстафеты в Оберхофе отправилась на два круга штрафа. После выхода из рубежа сборная России занимает 15-е место, уступая лидеру почти минуту. В мужской части программы российскую команду представляет Матвей Елисеев.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты.