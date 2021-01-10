Павлова зашла на два круга штрафа в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе
16:51
Российская биатлонистка Евгения Павлова на втором огневом рубеже первого этапа смешанной эстафеты в Оберхофе отправилась на два круга штрафа. После выхода из рубежа сборная России занимает 15-е место, уступая лидеру почти минуту. В мужской части программы российскую команду представляет Матвей Елисеев.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты.
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