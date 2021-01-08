Павлова прокомментировала свое выступление на Кубке мира в Оберхорфе
Двукратная чемпионка Европы Евгения Павлова высказалась о своем прокате в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхорфе.
«Увидела на табло, что я была третья. Немного в шоке была, конечно, но старалась выйти и доработать до конца.
Трасса была настолько тяжелая, очень мягкая. Лидеры очень тяжело шли, так что боролись не на рубеже, а на трассе. Сегодня было настолько тяжело, что на последнем круге просто свет потух, я не могла ничего сделать, хотелось просто дойти. Это было неприятно, но хотелось бороться до конца, добраться до призового места", — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
27-летняя спортсменка стал лучшей из россиянок и заняла шестое место. Это лучший результат российских биатлонистов за последнее время.
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