Павлова прокомментировала свое выступление на Кубке мира в Оберхорфе

Двукратная чемпионка Европы Евгения Павлова высказалась о своем прокате в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхорфе.

«Увидела на табло, что я была третья. Немного в шоке была, конечно, но старалась выйти и доработать до конца.

Трасса была настолько тяжелая, очень мягкая. Лидеры очень тяжело шли, так что боролись не на рубеже, а на трассе. Сегодня было настолько тяжело, что на последнем круге просто свет потух, я не могла ничего сделать, хотелось просто дойти. Это было неприятно, но хотелось бороться до конца, добраться до призового места", — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

27-летняя спортсменка стал лучшей из россиянок и заняла шестое место. Это лучший результат российских биатлонистов за последнее время.