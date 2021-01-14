Павлова пожаловалась на усталость после спринта

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Она заняла 43-е место.

«В каждой гонке можно найти положительные моменты. Мы работаем, смотрим, двигаемся дальше. Почему все так? Наверное, есть усталость, постоянные гонки, гонки, гонки. Пообщаемся с тренерским штабом и примем решение. Сейчас есть эмоциональная усталость, функциональная» — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхофф.