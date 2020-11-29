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Павлова не понимает, что с ее стрельбой

18:32
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Российская биатлонистка Евгений Павлова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 35-е место, допустив два промаха.

«Формой более-менее довольна, а стрельбой... Пока не понимаю, что происходит. А по ходу можно и лучше. Я еще ничего не знаю, тренеров не видела. По гонке было мало информации. Последний круг меня гнали, чтобы попасть в 30-ку. Гонкой я недовольна».

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. В тройку лучших также попали норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону

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