Трехкратный чемпион мира по биатлону и советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал победу красноярских биатлонистов в смешанной эстафете на втором этапе Кубка России в Увате.

«Поздравляю команду Красноярского края с первой победой на Кубке России. Думаю, что работа, которую ведет Валерий Алексеевич Медведцев приносит плоды. С таким финансированием, которое есть в красноярской «Академии биатлона», результаты и должны быть такие, как были сегодня. Могу сказать, что немногие регионы имеют такие условия для подготовки, как Красноярский край. Надеюсь, что этот успех получит продолжение в ходе сезона», — приводит слова Ростовцева Metaratings.ru.

Победителями смешанной эстафеты на втором этапе Кубка России в составе сборной Красноярского края стали Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров.