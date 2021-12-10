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Падин: «Чтобы долго оставаться в России на посту тренера, надо постоянно всем угождать»

20:08
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Старший тренер мужской сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин рассказал, почему ему комфортнее работать в чужой стране, а не в России.

«Не парадокс ли то, что российские тренеры начинают добиваться гораздо более высоких результатов, работая с другими сборными? Не стал бы называть это парадоксом, хотя вопрос непростой, я сам нередко им задаюсь, — приводит слова Падина RT. — Не думаю, что причина кроется в каких-то тренерских ошибках. Она, скорее, в том, что спортсмены не столь крупных стран, как Россия, в большей степени стремятся чему-то научиться, показать результат. Соответственно, они несколько иначе слушают тренера, гораздо более исполнительны. Да и сам процесс идет гораздо спокойнее.

Когда тренер чувствует подобную отдачу, когда понимает, что люди реально настроены на то, чтобы работать, а не капризничать, он и работает иначе. Появляется гораздо более сильный интерес. Любые ошибки ты обсуждаешь со спортсменами прежде всего в плане работы, а не взаимных обид.

Чтобы долго оставаться в России на посту тренера, надо постоянно контролировать каждое свое слово, всем угождать. Не дай бог кого-то из спортсменов обидеть. У меня не получилось».

Подопечный Падина — Антон Смольский занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/937446-padin-trener-intervyu

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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