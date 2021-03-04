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Определился состав мужской сборной России на эстафету в Нове-Место

20:36
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
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Telegram-канал Союза биатлонистов России 4 марта опубликовал состав мужской команды на эстафету на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Забойщиком» российской команды станет Карим Халили, на втором этапе побежит Матвей Елисеев, далее Александр Логинов, а финишером станет Эдуард Латыпов.

Мужская эстафета пройдет в пятницу, 5 марта. Начало — в 17.20 (мск).

Ранее 4 марта женская сборная России финишировала восьмой в данном виде программы.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/435

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