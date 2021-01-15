Определился порядок выступления россиянок в женской эстафете
18:18
Стал известен порядок выступления российских биатлонисток в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Первой свой этап пробежит Евгения Павлова. Эстафету от нее примет Лариса Куклина. Светлана Миронова побежит третьей. Завершать гонку будет Ульяна Кайшева. Об этом в эфире канала «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Женская эстафета состоится 16 января. Начало в 16.45 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю