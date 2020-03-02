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Определен состав мужской сборной России по биатлону на два ближайших этапа Кубка мира

12:58
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Тренерский штаб мужской сборной России сформировал состав команды на два ближайших этапа Кубка мира, которые пройдут в Нове-Место (Чехия) и в Контиолахти (Финляндия), сообщает ТАСС.

В состав вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Этап в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта, в Контиолахти — с 12 по 15 марта.

Заключительный этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет в Осло (20-22 марта).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7876923

Кубок мира по биатлону

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