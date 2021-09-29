Определен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
12:40
Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира.
Как сообщает пресс-служба СБР, в состав попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Последнее место в заявке определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
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