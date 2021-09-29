Определен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба СБР, в состав попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Последнее место в заявке определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.