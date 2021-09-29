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Определен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

12:40
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба СБР, в состав попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Последнее место в заявке определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

 

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/656

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Александр Кравченко все материалы автора

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