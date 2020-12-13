Ольсбу Ройселанн вышла на первое место в общем зачете Кубка мира

Марта Ольсбу Ройселанн после победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене поднялась на первое место в общем зачете. У норвежки 271 очко. На второе место поднялась белоруска Динара Алимбекова (265 баллов), на третье с первого опустилась шведка Ханна Эберг (259 баллов).

Лучшей среди россиянок является Ирина Казакевич, которая идет на 17-м месте (111 очков).

Общий зачет (ж)

1 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 271 (+60)

2 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 265 (+54)

3 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 259 (+43)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 208 (+36)

5 (8). Доротея Вирер (Италия) — 185 (+38)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 184 (+34)

17 (20). Ирина Казакевич (Россия) — 111 (+27)

26 (22). Светлана Миронова (Россия) — 81 (0)

29 (29). Ульяна Кайшева (Россия) — 78 (+14)

44 (39). Евгения Павлова (Россия) — 42 (0)

51 (47). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

52 (61). Лариса Куклина (Россия) — 28 (+18)

Гонка преследования (ж)

1 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 114 (+60)

2 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 97 (+54)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 91 (+43)

4 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 84 (+24)

5 (17). Жюли Симон (Франция) — 72 (+48)

6 (8). Эльвира Эберг (Швеция) — 70 (+36)

13 (16). Ирина Казакевич (Россия) — 52 (+27)

24 (13). Евгения Павлова (Россия) — 28 (0)

26 (14). Светлана Миронова (Россия) — 27 (0)

34 (-). Лариса Куклина (Россия) — 18 (+18)

38 (-). Ульяна Кайшева (Россия) — 14 (+14)